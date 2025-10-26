Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça hareketli ve ilginç geçecek. Merkür ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, iş dünyasında stratejik düşünme yeteneğini keskinleştirecek. Karmaşık konulara pratik çözümler bulmakta adeta bir usta gibi hareket edeceksin. Projelerini derinlemesine analiz etme yeteneğin, gizli kalmış fırsatları gözler önüne serecek ve seni önemli bir başarıya taşıyacak.

Haftanın ortasında ise ekip çalışmaları ve ortak projeler ön plana çıkacak. İletişimde esnek ve açık olman, olası anlaşmazlıkların önüne geçecek ve hedeflerine hızlı bir şekilde ilerlemeni sağlayacak. Sosyal bağlantılarının gücünü kullanmayı da ihmal etme bu ara! Zira bu hafta yeni kapılar senin için açılabilir.

Gelelim aşka! Sıkı dur, bu haftanın romantik enerjisini Merkür'ün Yay burcundaki hareketi yönetiyor. Bu da ilişkine yeni bir bakış açısı kazandıracak. Şimdi, eski düşünce kalıplarını bir kenara bırakıp partnerinle daha özgür ve yaratıcı bir iletişim kurabilirsin. Bu sayede bağların daha derin ve anlayışlı bir hal alacaktır. İlişkindeki bu pozitif değişim, seni ve partnerini mutlu edecek. Hadi aşkı, hayatın akışına bırak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…