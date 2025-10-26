onedio
27 Ekim - 2 Kasım İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
27 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 27 Ekim - 2 Kasım haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta seni oldukça etkileyen Merkür ile Plüton altmışlığı, zihinsel yoğunluğunu bir üst seviyeye taşıyor. Ancak unutma ki her durumun bir de parlak yanı vardır. Bu yoğunluk, sezgilerini de güçlendirerek, iç sesini daha net duymana yardımcı oluyor.

Tam da bu durumda bu hafta, sağlığına özellikle dikkat etmen gerekiyor. Tabii bu durum sıkıcı diyetler veya ağır egzersizler anlamına gelmiyor. Aksine, keyifli ve yaratıcı aktivitelerle hem zihninin hem de bedeninin ihtiyacı olan rahatlamayı sağlayabilirsin. Belki bir resim yapabilir, bir enstrüman çalabilir ya da belki de yeni bir yemek tarifi deneyebilirsin. Ayrıca, kısa yazma seansları da bu dönemde oldukça işine yarayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

