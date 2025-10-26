Sevgili İkizler, bu hafta seni oldukça etkileyen Merkür ile Plüton altmışlığı, zihinsel yoğunluğunu bir üst seviyeye taşıyor. Ancak unutma ki her durumun bir de parlak yanı vardır. Bu yoğunluk, sezgilerini de güçlendirerek, iç sesini daha net duymana yardımcı oluyor.

Tam da bu durumda bu hafta, sağlığına özellikle dikkat etmen gerekiyor. Tabii bu durum sıkıcı diyetler veya ağır egzersizler anlamına gelmiyor. Aksine, keyifli ve yaratıcı aktivitelerle hem zihninin hem de bedeninin ihtiyacı olan rahatlamayı sağlayabilirsin. Belki bir resim yapabilir, bir enstrüman çalabilir ya da belki de yeni bir yemek tarifi deneyebilirsin. Ayrıca, kısa yazma seansları da bu dönemde oldukça işine yarayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…