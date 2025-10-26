Sevgili İkizler, bu hafta senin için bir dizi heyecan verici olayla dolu olacak. Bu yüzden enerjini yüksek tut ve hazır ol. Zira Merkür ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, iş dünyasında stratejik düşünme yeteneğini keskinleştirecek. Bu, karmaşık konulara pratik çözümler bulma konusunda adeta bir usta gibi hareket edeceğin anlamına geliyor. Aynı zamanda, projeleri derinlemesine analiz etmek de gizli kalmış fırsatları gözler önüne sererek başarılı olmanı sağlayacak.

Haftanın ortasına geldiğimizdeyse ekip çalışmaları ya da ortak projeler ön planda olacak. İletişim becerilerin burada devreye girecek. Esnek ve açık olman, olası anlaşmazlıkların önüne geçecek ve hedeflerine hızlı bir şekilde ilerlemeni sağlayacak. Bu, senin için büyük bir kazanç olabilir, çünkü bu, hedeflerine daha hızlı ulaşmanı sağlayacak. Sosyal bağlantılarının gücünü kullanmayı da ihmal etme. Bu hafta, yeni kapılar senin için açılabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…