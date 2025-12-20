Cilt Bakımı Efsaneleri: Bu 10 Yanlış İddiadan Kaç Tanesinin Doğrusunu Biliyorsun?
Cilt bakımı dünyası tam bir mayın tarlası! Her kafadan bir ses çıkıyor. 'Onu sürme bunu sür', 'Kışın gerek yok', 'Erkek adam krem sürmez...' gibi cümleleri her yerde duyuyoruz. Peki hangisi doğru? Kulaktan dolma bilgiler bazen cildinde hassasiyete neden olabilir, bazen de boşuna vakit kaybetmene yol açar.
Biz bu şehir efsanelerini birer birer çürütüyor ve işin doğrusunu açıklıyoruz. Bakalım 10'da 10 yapabilecek misin?
1. Yüzünde bir düzensizlik (siyah nokta vb.) çıkarsa üzerine diş macunu sürmek onu kurutur.
2. Yağlı bir cildin varsa nemlendirici kullanmana gerek yoktur.
3. Yüzü sıcak suyla yıkamak gözenekleri derinlemesine temizler.
4. Güneş kremi sadece yazın, plajda sürülür.
5. Erkek cildi kalındır, kadınlar kadar bakıma ihtiyacı yoktur.
6. Cildi sertçe keselemek veya ovalamak daha iyi temizlenmesini sağlar.
7. Tıraş olmak sakalların daha gür ve kalın çıkmasını sağlar.
8. Doğal olan her şey (limon, sirke vb.) cilde iyi gelir.
9. Sakal yağı sadece sakala şekil vermek içindir.
10. Ne kadar çok ürün sürersen cildin o kadar iyi olur.
