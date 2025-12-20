Cilt Bakımı Efsaneleri: Bu 10 Yanlış İddiadan Kaç Tanesinin Doğrusunu Biliyorsun?

Cilt bakımı dünyası tam bir mayın tarlası! Her kafadan bir ses çıkıyor. 'Onu sürme bunu sür', 'Kışın gerek yok', 'Erkek adam krem sürmez...' gibi cümleleri her yerde duyuyoruz. Peki hangisi doğru? Kulaktan dolma bilgiler bazen cildinde hassasiyete neden olabilir, bazen de boşuna vakit kaybetmene yol açar.

Biz bu şehir efsanelerini birer birer çürütüyor ve işin doğrusunu açıklıyoruz. Bakalım 10'da 10 yapabilecek misin?