onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.12.2025 - 14:16

Sokaktan ya da barınaktan sahiplenilen hayvanların dönüşüm hikayeleri görenlerin yüzünde tebessüm bıraktı. Kullanıcılar, can dostlarının ilk geldikleri andaki ürkek ve bakımsız hallerini, sevgiyle tanıştıktan sonraki mutlu anlarıyla birlikte paylaştı. Fotoğraflar arasında gözlerinde korku olan yavruların huzurla uyuduğu kareler ve zamanla sağlığına kavuşmuş hayvanlar öne çıktı. Paylaşımlar, sevginin nasıl iyileştirici güce sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Eğer siz de tüylü dostunuzun içeriğimizde yer almasını isterseniz gokce.cici@onedio.com mail adresine görsellerinizi gönderebilirsiniz!

Kaynak

Bir önceki içeriğimize buradan ulaşabilirsin 👇🏻❤️

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. O zaman açılışımızı gülümsemesiyle kalpleri eriten bu minik dostumuzla yapalım!

1. O zaman açılışımızı gülümsemesiyle kalpleri eriten bu minik dostumuzla yapalım!

2. Sarman sahiplendiyseniz vay halinize! 😂 Şaka tabii ki, gerçek kedi gurmelerinde sarmanların yeri bi' başkadır.

2. Sarman sahiplendiyseniz vay halinize! 😂 Şaka tabii ki, gerçek kedi gurmelerinde sarmanların yeri bi' başkadır.

3. Fotoğrafa bakınca bile o küçük kuyruğunu hızlı hızlı salladığını görebiliyoruz!

3. Fotoğrafa bakınca bile o küçük kuyruğunu hızlı hızlı salladığını görebiliyoruz!

4. Bir okuyucumuzdan gelen görsel, tabii ki favorimiz oldu! Bu güzelliğin ismi de kendisi gibi Lokum 😍

4. Bir okuyucumuzdan gelen görsel, tabii ki favorimiz oldu! Bu güzelliğin ismi de kendisi gibi Lokum 😍

5. O rahatlık, o pijama... Fotoğrafa bakınca bile uykumuz geldi. Değmeyin keyfine 😍

5. O rahatlık, o pijama... Fotoğrafa bakınca bile uykumuz geldi. Değmeyin keyfine 😍
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yine bir okuyucu görseliyle karşınızdayız! Bu yavrumuz, gözleri yaralı halde kurtulmuş. Sevginin iyileştirici gücü Prenses Zeyana'ya da yaramış ❤️

6. Yine bir okuyucu görseliyle karşınızdayız! Bu yavrumuz, gözleri yaralı halde kurtulmuş. Sevginin iyileştirici gücü Prenses Zeyana'ya da yaramış ❤️

7. İnsanın gözü gönlü ikinci fotoğrafa baktıkça açılıyor!

7. İnsanın gözü gönlü ikinci fotoğrafa baktıkça açılıyor!

8. Tekirler ve eksantrik pozları....

8. Tekirler ve eksantrik pozları....

9. Önceden bi' deri bi' kemik kalan şu danalara bakın hele!

9. Önceden bi' deri bi' kemik kalan şu danalara bakın hele!

10. Kapanışımızı da İstanbul beyfendilerini aratmayan bu minik dostumuzla yapalım. Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...

10. Kapanışımızı da İstanbul beyfendilerini aratmayan bu minik dostumuzla yapalım. Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın