Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar
Sokaktan ya da barınaktan sahiplenilen hayvanların dönüşüm hikayeleri görenlerin yüzünde tebessüm bıraktı. Kullanıcılar, can dostlarının ilk geldikleri andaki ürkek ve bakımsız hallerini, sevgiyle tanıştıktan sonraki mutlu anlarıyla birlikte paylaştı. Fotoğraflar arasında gözlerinde korku olan yavruların huzurla uyuduğu kareler ve zamanla sağlığına kavuşmuş hayvanlar öne çıktı. Paylaşımlar, sevginin nasıl iyileştirici güce sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.
Eğer siz de tüylü dostunuzun içeriğimizde yer almasını isterseniz gokce.cici@onedio.com mail adresine görsellerinizi gönderebilirsiniz!
1. O zaman açılışımızı gülümsemesiyle kalpleri eriten bu minik dostumuzla yapalım!
2. Sarman sahiplendiyseniz vay halinize! 😂 Şaka tabii ki, gerçek kedi gurmelerinde sarmanların yeri bi' başkadır.
3. Fotoğrafa bakınca bile o küçük kuyruğunu hızlı hızlı salladığını görebiliyoruz!
4. Bir okuyucumuzdan gelen görsel, tabii ki favorimiz oldu! Bu güzelliğin ismi de kendisi gibi Lokum 😍
5. O rahatlık, o pijama... Fotoğrafa bakınca bile uykumuz geldi. Değmeyin keyfine 😍
6. Yine bir okuyucu görseliyle karşınızdayız! Bu yavrumuz, gözleri yaralı halde kurtulmuş. Sevginin iyileştirici gücü Prenses Zeyana'ya da yaramış ❤️
7. İnsanın gözü gönlü ikinci fotoğrafa baktıkça açılıyor!
8. Tekirler ve eksantrik pozları....
9. Önceden bi' deri bi' kemik kalan şu danalara bakın hele!
10. Kapanışımızı da İstanbul beyfendilerini aratmayan bu minik dostumuzla yapalım. Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...
