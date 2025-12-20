Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sokaktan ya da barınaktan sahiplenilen hayvanların dönüşüm hikayeleri görenlerin yüzünde tebessüm bıraktı. Kullanıcılar, can dostlarının ilk geldikleri andaki ürkek ve bakımsız hallerini, sevgiyle tanıştıktan sonraki mutlu anlarıyla birlikte paylaştı. Fotoğraflar arasında gözlerinde korku olan yavruların huzurla uyuduğu kareler ve zamanla sağlığına kavuşmuş hayvanlar öne çıktı. Paylaşımlar, sevginin nasıl iyileştirici güce sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

