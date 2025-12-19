onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kediler Neden Duvar Yalar?

Kediler Neden Duvar Yalar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.12.2025 - 15:00

Kediler dilleriyle kendilerini temizler, su içer ve çevreyi keşfeder. Ancak bazen durup dururken duvar yalamaya başladıkları görülür. Dışarıdan bakıldığında anlamsız duran davranışın arkasında fiziksel ya da psikolojik nedenler yer alabilir. Ev ortamındaki değişiklikler, mama düzeni ve hatta duvarın yüzeyi bile etkili olabilir. Çoğu zaman masum başlayan alışkanlık, bazı durumlarda uyarı sinyali sayılır.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Stres ve kaygı, davranışı alışkanlığa dönüştürebilir

Stres ve kaygı, davranışı alışkanlığa dönüştürebilir

Kediler stres altında kaldığında tekrarlayıcı davranışlar gösterebilir. Aşırı tüy yalama, eşyaları kemirme ya da duvar yalama gibi hareketler genellikle zihinsel yükle bağlantılıdır. Evde yeni hayvan, taşınma süreci, yüksek sesli ortam ya da baskın karakterli başka canlılar stres seviyesini artırabilir. Davranış fark edildiğinde ilk akla gelen neden çoğu zaman zihinsel huzursuzluk olur.

Uzun süre devam eden durumlarda veteriner kontrolü önem taşır. Fiziksel rahatsızlık ihtimali elendikten sonra yaşam alanı gözden geçirilmelidir.

Zihinsel uyarı eksikliği ve can sıkıntısı etkili olabilir

Zihinsel uyarı eksikliği ve can sıkıntısı etkili olabilir

Gün içinde yeterince uyarılmayan kediler çevrede dikkat çekici davranışlara yönelebilir. Duvar yalama çoğu zaman zihni meşgul edecek aktivite eksikliğinden kaynaklanır. Oyun süresinin azlığı, pencere erişiminin olmaması ya da etkileşimli oyuncakların eksikliği davranışı tetikleyebilir.

Davranış genellikle kolay şekilde bölünebilir. Oyun başlatıldığında ya da dikkat başka noktaya yönlendirildiğinde yalama kesiliyorsa can sıkıntısı güçlü aday sayılır. Hareketli oyuncaklar, av içgüdüsünü harekete geçiren aktiviteler ve düzenli oyun saatleri davranışın zamanla kaybolmasına yardımcı olur.

Beslenme dengesizlikleri ve pica ihtimali göz ardı edilmemeli

Beslenme dengesizlikleri ve pica ihtimali göz ardı edilmemeli

Yiyecek olmayan yüzeylere karşı yoğun ilgi, pica adı verilen durumla ilişkilendirilebilir. Mineral, lif ya da yağ eksikliği yaşayan kediler içgüdüsel olarak farklı yüzeyleri yalamaya yönelebilir. Doğada mineral kaynaklarına ulaşabilen kediler, ev ortamında aynı ihtiyacı farklı yollarla karşılamaya çalışır.

Mama içeriği ve beslenme rutini veterinerle birlikte değerlendirilmelidir. Uzun süredir devam eden davranış, kilo kaybı ya da iştah değişikliğiyle birlikte görülüyorsa detaylı kontrol gerekir. Erken fark edilen vakalarda beslenme düzeni değişikliğiyle olumlu sonuçlar alınabilir.

Tat, koku ve nem sandığınızdan daha çekici olabilir

Tat, koku ve nem sandığınızdan daha çekici olabilir

Kedilerin tat algısı insanlardan oldukça farklıdır. Boya, temizlik ürünü kalıntıları ya da havada asılı kalan kokular duvar yüzeyinde cazip tat bırakabilir. Özellikle tek noktaya yönelen yalama davranışı, yüzeyin kedinin hoşuna giden özellik taşıdığını düşündürür.

Nemli yüzeyler de ilgi çekebilir. Banyoda, bodrum katında ya da havalandırması zayıf alanlarda yoğunlaşan nem, su ihtiyacını karşılamaya çalışan kediler tarafından fark edilir. Su kabına ilgi azaldıysa taze suya erişim ve alternatif suluk seçenekleri değerlendirilmelidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın