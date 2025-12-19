Kediler Neden Duvar Yalar?
Kediler dilleriyle kendilerini temizler, su içer ve çevreyi keşfeder. Ancak bazen durup dururken duvar yalamaya başladıkları görülür. Dışarıdan bakıldığında anlamsız duran davranışın arkasında fiziksel ya da psikolojik nedenler yer alabilir. Ev ortamındaki değişiklikler, mama düzeni ve hatta duvarın yüzeyi bile etkili olabilir. Çoğu zaman masum başlayan alışkanlık, bazı durumlarda uyarı sinyali sayılır.
Stres ve kaygı, davranışı alışkanlığa dönüştürebilir
Zihinsel uyarı eksikliği ve can sıkıntısı etkili olabilir
Beslenme dengesizlikleri ve pica ihtimali göz ardı edilmemeli
Tat, koku ve nem sandığınızdan daha çekici olabilir
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
