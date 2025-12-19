Kediler Neden Duvar Yalar?

Kediler dilleriyle kendilerini temizler, su içer ve çevreyi keşfeder. Ancak bazen durup dururken duvar yalamaya başladıkları görülür. Dışarıdan bakıldığında anlamsız duran davranışın arkasında fiziksel ya da psikolojik nedenler yer alabilir. Ev ortamındaki değişiklikler, mama düzeni ve hatta duvarın yüzeyi bile etkili olabilir. Çoğu zaman masum başlayan alışkanlık, bazı durumlarda uyarı sinyali sayılır.

