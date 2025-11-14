Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Kasım Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için bir enerji fırtınası gibi geçecek. Zira Ay ile Uranüs üçgeni, enerji seviyeni tavan yaptıracak ve kendini adeta bir enerji bombası gibi hissedeceksin. Ancak dikkatli ol, bu yüksek enerji seni biraz hiperaktif yapabilir. Bedenin, zihninin hızına yetişmekte zorlanabilir. Kas spazmları ve ani hareketlerle oluşabilecek küçük sakatlanmalara karşı tetikte olman gerekiyor.

Enerjini dengede tutmanın yolu ise tempolu yürüyüşlerden ve hafif esneme hareketlerinden geçiyor. Bu aktiviteler, enerjini kontrollü bir şekilde kullanmana yardımcı olacak. Gece olunca işler biraz daha karmaşıklaşabilir. Çünkü zihnin fazlasıyla açık olacak ve bu da uykuya geçişi zorlaştırabilir. Bunun için bitki çayları ve ekran detoksu yapmayı deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…