Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Kasım Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün zihnini hızla dolduran düşüncelerle dolup taşacağın bir gün olacak. Ancak, unutma ki, bedenin de biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Kendine zaman zaman kısa molalar vererek, bedenini ve zihnini yeniden canlandırabilirsin.

Biraz hareket etmeye ne dersin? Ayak ve omuz hareketleri, sadece rahatlamanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda enerji dengeni de yerine getirir. Belki bir yoga dersine katılmak, belki de evde kendi başına birkaç esneme hareketi yapmak... Kendini nasıl iyi hissediyorsan o şekilde hareket etmekte özgürsün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…