Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 23 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Güneş ile Neptün'ün birbirine meydan okuyan konumları, seni biraz hayal dünyasına çekebilir. Karşındaki insanı, belki de gerçekten olduğundan farklı, belki de hayalindeki mükemmel kişi olarak görebilirsin. Ancak, bugünün enerjisi sana bir öneride bulunuyor: Sevdiğin kişinin sözlerini mikroskop altına alıp, her bir detayı çözümlemek yerine, kalbinin ritmini dinlemeyi denemelisin.

Beklenmedik bir romantik jest, seni tam da beklenmedik bir anda yakalayabilir ve ilişkinde yeni bir sayfanın açılmasına zemin hazırlayabilir. Bu, belki de bir süredir beklediğin o büyük adım olabilir veya ilişkinizde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Kim bilir, belki de bu romantik sürpriz, hayallerindeki o mükemmel kişiye bir adım daha yaklaşmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…