Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Merkür ve Satürn'ün karşı karşıya geliyor. Bu durumda, özellikle ilişkilerde biraz daha sabırlı ve sağduyulu olman gerekiyor. Belki de bir süredir kafanı meşgul eden, içinden çıkamadığın bir mesele, sevgilinle veya eşinle yeniden konuşulabilir. Ancak duygularını ifade ederken dikkatli olmalısın, ölçülü ve dikkatli bir ifade tarzı yanlış anlaşılmaları engelleyebilir.

Eğer yalnız bir Koç burcuysan, bugün ani ve hızlı gelişen yakınlaşmalardan uzak durmalısın. Hani derler ya, 'Acele işe şeytan karışır'. İşte bu yüzden daha sağlam, güven veren ve uzun vadede seni mutlu edecek ilişkilere yönelmelisin. Kalbinin sesini dinle ama bugün biraz da mantığını kullanmaktan çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…