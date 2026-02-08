Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle boğaz, tiroit ve boyun bölgende yoğunlaşan enerji, haftanın başlarında bazı sıkıntılara yol açabilir. Haftanın ortalarına doğru ise bedensel farkındalığının arttığını hissedeceksin. Bu dönemde, beslenme düzeninde yapacağın küçük değişiklikler bile senin için rahatlatıcı olabilir. Belki de bir süredir denemeyi düşündüğünü o sağlıklı tarifleri denemek için iyi bir zaman olabilir.

Haftanın sonlarına doğru, bedeninin daha da sakinleştiğini hissedeceksin. Ancak bu dönemde ağır yiyeceklere karşı biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Özellikle yağlı ve ağır yiyecekler, bu dönemde sindirim sistemini zorlayabilir. Bu nedenle, hafif ve sağlıklı besinlere yönelmeyi düşünebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…