9 Şubat - 15 Şubat Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 9 Şubat - 15 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Şubat - 15 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta kariyer hayatında parıldama ve dikkat çekme zamanı! Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, seni yöneticilerle, otorite figürleriyle ya da patronlarla daha fazla iletişim halinde olmaya teşvik ediyor. Bir toplantıda söylediğin bir cümle ya da sunduğun bir fikir, beklediğinden çok daha büyük bir etki yaratıyor. Belki de tesadüf sandığın bu süreç, seni bilinçli bir şekilde yukarı taşıyor!

Hafta ortasında gerçekleşecek olan Güneş ile Chiron altmışlığı ise, senin için önemli bir içsel değişimi temsil ediyor. Artık başkalarının onayına ihtiyaç duymadan, kendi yolunda ilerlemek isteyeceksin. Bu hafta maddi konularda da daha bilinçli, daha stratejik kararlar alabilirsin. Sabırla, hedeflerine ulaşana dek mücadele edebilir; böylece para ve statü kazanmanın bir yolunu mutlaka bulursun! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Balık burcundaki rüzgarını hissedeceksin. Aslında uzun zamandır tanıdığın biriyle arandaki enerji değişebilir ve bu, belki de beklenmedik bir aşka dönüşebilir. Hoş jestler, seni tanıyan ve düşünen birinden gelen süprizler kendini aşkın sıcak kollarına bırakmanı sağlayabilir. Romantizmin doruklarında olduğu hafta boyunca aşkı elde etmek için sen de hoş sürprizlere başvurabilirsin. Partnerini ya da flörtünü şımartmanın harika yollarını bulacağına eminiz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
