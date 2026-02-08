Sevgili Boğa, bu hafta kariyer hayatında parıldama ve dikkat çekme zamanı! Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, seni yöneticilerle, otorite figürleriyle ya da patronlarla daha fazla iletişim halinde olmaya teşvik ediyor. Bir toplantıda söylediğin bir cümle ya da sunduğun bir fikir, beklediğinden çok daha büyük bir etki yaratıyor. Belki de tesadüf sandığın bu süreç, seni bilinçli bir şekilde yukarı taşıyor!

Hafta ortasında gerçekleşecek olan Güneş ile Chiron altmışlığı ise, senin için önemli bir içsel değişimi temsil ediyor. Artık başkalarının onayına ihtiyaç duymadan, kendi yolunda ilerlemek isteyeceksin. Bu hafta maddi konularda da daha bilinçli, daha stratejik kararlar alabilirsin. Sabırla, hedeflerine ulaşana dek mücadele edebilir; böylece para ve statü kazanmanın bir yolunu mutlaka bulursun!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Balık burcundaki rüzgarını hissedeceksin. Aslında uzun zamandır tanıdığın biriyle arandaki enerji değişebilir ve bu, belki de beklenmedik bir aşka dönüşebilir. Hoş jestler, seni tanıyan ve düşünen birinden gelen süprizler kendini aşkın sıcak kollarına bırakmanı sağlayabilir. Romantizmin doruklarında olduğu hafta boyunca aşkı elde etmek için sen de hoş sürprizlere başvurabilirsin. Partnerini ya da flörtünü şımartmanın harika yollarını bulacağına eminiz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…