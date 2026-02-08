Sevgili Boğa, bu hafta kariyerinle ilgili ışıltılı bir döneme giriyorsun. Merkür'ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, seni ofis koridorlarında daha çok görünür kılacak. Yöneticilerle, patronlarla ve belki de sektörünün önde gelen isimleriyle daha fazla iletişim halinde olacaksın. Bir toplantıda, masanın etrafında oturanları etkileyecek bir cümle söyleyeceksin ya da bir fikir sunacaksın. Bu fikir, belki de beklediğinden çok daha fazla ses getirecek ve seni daha da yukarılara taşıyacak. Bu sürecin tesadüf olduğunu düşünebilirsin ama aslında bu, senin bilinçli bir şekilde yükselişe geçtiğin bir dönem.

Hafta ortasında ise Güneş ile Chiron'un altmışlık açısı, senin için derin bir içsel değişimi işaret ediyor. Artık başkalarının onayını beklemek yerine, kendi yolunda ilerlemeyi tercih edeceksin. Kendi iç sesini dinlemek ve kendi doğrularınla hareket etmek, seni daha da güçlendirecek. Bu hafta, maddi konularda da daha bilinçli ve stratejik kararlar alman gerekecek. Sabırla, hedeflerine ulaşana kadar mücadele edeceksin ve bu süreçte, para ve statü kazanmanın yeni yollarını bulacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…