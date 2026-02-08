Sevgili Boğa, bu hafta aşk rüzgarları seni bulacak! Çünkü Venüs'ün Balık burcundaki etkisiyle romantizmin doruklarına çıkacaksın. Hayatında uzun zamandır olan ve belki de sadece arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki enerji değişebilir. Bu, belki de beklenmedik bir aşka dönüşebilir. Duygusal yönünü daha fazla hissettiğin bu dönemde, bir anda kendini aşkın sıcak kollarına bırakabilirsin.

Bu hafta, seni tanıyan ve düşünen birinden gelen hoş jestler ve sürprizlerle de karşılaşabilirsin. Bu sürprizler, belki de bir çiçek buketi, belki de bir akşam yemeği daveti olabilir. Kim bilir? Bu jestler seni oldukça mutlu edecek ve aşkın ne kadar güzel bir duygu olduğunu bir kez daha hatırlatacak.

Romantizmin doruklarında olduğu bu hafta boyunca, sen de hoş sürprizlere başvurabilirsin. Partnerini ya da flörtünü şımartmanın harika yollarını bulacağına eminiz. Aşkın dilini konuşmanın ve sevdiklerini mutlu etmenin binbir yolu var, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…