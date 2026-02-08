onedio
9 Şubat - 15 Şubat Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Şubat - 15 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk rüzgarları seni bulacak! Çünkü Venüs'ün Balık burcundaki etkisiyle romantizmin doruklarına çıkacaksın. Hayatında uzun zamandır olan ve belki de sadece arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki enerji değişebilir. Bu, belki de beklenmedik bir aşka dönüşebilir. Duygusal yönünü daha fazla hissettiğin bu dönemde, bir anda kendini aşkın sıcak kollarına bırakabilirsin.

Bu hafta, seni tanıyan ve düşünen birinden gelen hoş jestler ve sürprizlerle de karşılaşabilirsin. Bu sürprizler, belki de bir çiçek buketi, belki de bir akşam yemeği daveti olabilir. Kim bilir? Bu jestler seni oldukça mutlu edecek ve aşkın ne kadar güzel bir duygu olduğunu bir kez daha hatırlatacak.

Romantizmin doruklarında olduğu bu hafta boyunca, sen de hoş sürprizlere başvurabilirsin. Partnerini ya da flörtünü şımartmanın harika yollarını bulacağına eminiz. Aşkın dilini konuşmanın ve sevdiklerini mutlu etmenin binbir yolu var, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

