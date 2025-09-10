onedio
11 Eylül Perşembe Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
11 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Eylül Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, doğayla olan özel bağını hepimiz biliyoruz. Sana her zaman iyi gelen toprağa dokunmak bugün, seni rahatlatmakla kalmayı enerji de verebilir. Peki, bu bağını bir adım daha ileriye taşımayı hiç düşündün mü? İşte size bir öneri: Ayakkabılarını çıkar ve çıplak ayakla yürüyüş yap. 

Doğanın ritmi, senin için adeta bir ilaç gibi. Onunla birlikte atıp giden kalbin, onunla birlikte nefes alıp veren ciğerlerin... Bu aralar kronik sorunlara bile şifa olabilir. Tamamen iyileşmek ve enerji dolup yenilenmek gündeminde yer alabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

