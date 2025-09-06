onedio
7 Eylül Pazar Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

7 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Eylül Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde parıldayan Dolunay, sağlığına dikkat çekiyor. Özellikle kemik ve eklem sağlığını ihmal etmemen gerektiği konusunda uyarıyor seni. Dizlerinin üzerine fazla yük bindirmemeye özen göstermelisin. Ağır yük taşıma işlerini bir süreliğine askıya alman, dizlerinin sağlığı açısından oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca, esneme hareketleri yaparak kaslarını rahatlatmayı ihmal etme. Bu, hem eklem sağlığını koruyacak hem de vücudunun esnekliğini artıracaktır. 

Bunun yanı sıra, kalsiyum tüketimini artırmak da uzun vadeli sağlık planlarına yardımcı olabilir. Süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve tohumlar gibi kalsiyum açısından zengin besinleri diyetinize dahil edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

