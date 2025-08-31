onedio
1 Eylül Pazartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

1 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Eylül Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Satürn Balık burcunda geri adım atıyor! Bu kozmik enerji altında sindirim ve metabolizma sisteminde değişiklikler söz konusu olabilir! Haftanın ilk gününe enerji dolu bir başlangıç yapmak istiyorsan, hafif ama enerji veren besinlerle kendini desteklemeye ne dersin? Belki bir avuç kuru yemiş, belki bir tabak taze meyve sana iyi gelebilir. 

Bir de küçük bir hatırlatma: Bugün aşırıya kaçmadan, yavaş ve bilinçli hareket etmek senin için en doğru seçenek olacak. Unutma ki her şeyin fazlası zarar. Kendine iyi bak ve gününü en iyi şekilde değerlendirmenin keyfini çıkar! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

