7 Eylül Pazar Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Balık burcundaki Dolunay ve Ay Tutulması'nın etkileri altındasın. Bu durum, kariyer hayatında dostlukları ve iş ilişkilerini daha net bir şekilde görebilmeni sağlayabilir. Belki de uzun süredir bir parçası olduğun sosyal bir grup veya iş çevrende, gerçek dostlarının kim olduğunu daha belirgin bir şekilde göreceksin. İşte bu durumda kariyer hedeflerine giden yolda seni destekleyenler ve desteklemeyenler arasındaki çizgi daha da belirginleşecek.

Bu farkındalıkla birlikte, kariyer planlarında da bazı değişiklikler olabilir. Belki uzun süredir üzerinde çalıştığın bir proje sona erebilir ya da yeni bir topluluk, sana yeni fırsatlar ve kapılar açabilir. Bu süreçte, kariyerini şekillendiren etkenler üzerinde daha fazla düşünme ve değerlendirme yapma fırsatın olacak. Etrafındaki herkesi ve her bir olayı dikkatle değerlendir!

Aşk hayatında ise bugün, romantik sürprizler seni bekliyor. Arkadaş çevrenden biri, belki de uzun zamandır sakladığı duygularını açıklayabilir ya da beklenmedik bir davet, kalbinin hızla atmasına neden olabilir. Balık burcunda meydana gelen Dolunay'ın etkisi altında, kalabalıklar içinde parlayan bir ışığı görebilir ve bu ışığın seni çekmesine izin verebilirsin... Yani aşka 'evet' demelisin! Zira, gökyüzü bugün sana uzun sürecek gerçek bir aşkı müjdeliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…