6 Eylül Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta sonu senin için biraz farklı geçecek. Astrolojik evrenin asi çocuğu Uranüs, bugün burcunda geri harekete geçiyor ve bu durum iç dünyanı biraz sarsabilir. Retronun etkisi altında, hafta sonunu sakin bir şekilde geçirmek istesen bile, iç dünyanda bir sorgulama fırtınası kopabilir. İşleri, maddi meseleleri ve kariyer hedeflerini tekrar tekrar masaya yatırabilirsin.

İş hayatında köklü değişimler yapma isteği içinde olabilirsin. Belki de yeni bir projeye atılmak, belki de mevcut işinde farklı bir rol üstlenmek istiyorsun. Ancak bu süreç sana, “önce dur ve planını gözden geçir” diyor. Bu retro süreci, sabırlı olman gereken bir dönem. Hızlı kararlar yerine, uzun vadeli kazançları gözetmen daha doğru olacak. Belki de hafta sonunu yeni stratejiler kurarak ve geleceğini planlayarak geçirmen, sana daha iyi gelecek.

Aşk hayatında ise rutinlerin dışına çıkmak için harika bir zaman. Partnerinle belki de alıştığın düzenin dışına çıkıp bu Cumartesi gününü daha farklı bir şekilde değerlendirmek isteyebilirsin. Belki bir piknik, belki bir kamp, belki de evde romantik bir akşam yemeği... Seçim senin. Öte yandan bekar bir Boğa burcuysan, sıra dışı bir tanışma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Belki bir kafede, belki bir kitapçıda, belki de en beklenmedik bir yerde karşına çıkacak biri ile hayatının aşkını bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…