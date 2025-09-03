4 Eylül Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü üçgeni adeta bir süper kahraman gibi hissetmeni sağlayacak. Bu enerji özellikle maddi konularda sana güçlü bir şekilde destek verecek. Kariyer hayatında, cebindeki parayı artıracak yeni bir gelişme kapını çalabilir. Bu gelişme, sosyal çevrenden birileri sayesinde gerçekleşebilir. Belki de uzun süredir hayalini kurduğuz bir projeyi hayata geçirme fırsatı yakalarsın.

Tabii Ay ile Chiron karesinin biraz sinir bozucu etkisine de dikkat etmelisin. Geçmişte yaşadığın finansal kayıpların hafızanda canlanmasına neden olan bu enerji, kaygı seviyeni artırabilir. Ancak bu anlık korkulara kapılmadan ilerlersen, bu fırsatı değerlendirebilirsin. Şimdi korkularını yenme ve başarıya giden yolda ilerleme zamanı!

Aşk hayatına gelirsek, bugün güven ihtiyacının ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü üçgeni, seni daha sağlam bağlar kurma konusunda destekliyor. Chiron ise duygusal anlamda biraz kırılgan hissetmene neden oluyor. Bu durumda, partnerine duygularını daha açık bir şekilde ifade etmek, ilişkini güçlendirebilir. Güven temellerine oturtulan yeni yakınlaşmalar ise kalıcı bağlara dönüşebilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…