29 Ağustos Cuma Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde Uranüs ile Neptün arasında oluşan altmışlık, senin için finansal ve mesleki alanlarda yeni bir vizyonun kapılarını aralıyor. Dün belki de sırtında ağır bir yük hissetmiş olabilirsin fakat bugün, umut ışığını görmeye başlayabilirsin. Uzun vadeli yatırımlar, belki de bir ortaklık veya daha önce aklında olan ama bir türlü hayata geçiremediğin iş fikirleri yeniden canlanabilir.

Maddi konularda ise sezgilerin oldukça güçlü. İç sesini dinlediğinde, seni kazanca götürecek yolları daha net bir şekilde göreceksin. Kariyerinde farklı düşünmeye başladıkça, kalıpları kırdıkça daha sağlam sonuçlar elde edeceğini fark edeceksin. Hafta sonuna girerken, geleceğini güvence altına alacak adımların heyecanını hissedeceksin.

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise hayaller ve gerçekler tatlı bir dansa başlayabilir... Partnerinle daha derin bir bağ kurabilir ya da hayatına giren yeni bir kişi sana ilham verebilir. Belki de küçük bir jest, kalbinde büyük bir mutluluk yaratabilir. Unutma, aşkın büyüsü detaylarda gizli. Her anın tadını çıkar ve hayatın sana sunduğu güzellikleri kabul et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…