29 Ağustos Cuma Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde adeta bir aşk valsine tanıklık ediyoruz. Uranüs ile Neptün arasında oluşan altmışlık, aşk hayatında hayaller ve gerçekler arasında tatlı bir dansın başlamasına vesile olabilir. Bu göksel olay, romantizmin kapılarını ardına kadar açıyor ve aşk hayatında yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor.

Belki de uzun zamandır birlikte olduğun partnerinle daha derin ve anlamlı bir bağ kurma zamanı gelmiştir. Birlikte geçirdiğin zamanın değerini bilin ve onunla daha da yakınlaşmayı deneyebilirsin. Belki de hayatına yeni giren bir kişi, seni ilham dolu bir aşka sürükleyecek. Tam da bu noktada bilmelisin ki aşk, bazen küçük jestlerle kendini gösterir. Belki de sevdiğin kişi tarafından yapılan küçük bir jest, kalbinde büyük bir mutluluk yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…