27 Ağustos Çarşamba Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında kalbinin atış hızı biraz daha artabilir. Hoşlandığın o kişiyle belki de beklediğinden daha özel bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Bu durum, kalbinin ritmini hızlandırabilir ve belki de biraz heyecanlanmana sebep olabilir.

Venüs ile Neptün arasındaki çekim, hayal dünyanı genişletebilir. Ancak bu durum, gerçeklerle yüzleşmeyi biraz daha zorlaştırabilir. Hayal kurmak güzel, evet ama fazlası seni gerçeklerden uzaklaştırabilir. Aşk hayatında, ayaklarının yere sağlam bastığı bir ilişki seni daha gerçekçi ve kalıcı bir mutluluğa götürebilir. Bu nedenle, aşk söz konusu bile olsa, gerçeklerden kaçmamakta fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…