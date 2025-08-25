26 Ağustos Salı Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün asla sıradan bir gün olmayacak. Çünkü Venüs ile Uranüs'ün gökyüzünde oluşturduğu altmışlık, sana beklenmedik ama bir o kadar da keyifli sürprizler hazırlıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, partnerleriyle belki de alışılmışın dışında, adrenalin dolu bir plan yapabilirler. Belki bir dağa tırmanmak, belki de birlikte bir resim kursuna katılmak... Kim bilir? Yeter ki ilişkine taze bir soluk katmak için adım at.

Bekar Boğa burçlarına gelirsek... Bugün, hiç hesapta olmayan bir tanışma, kalbini yerinden oynatabilir. Belki bir kafede, belki bir kitapçıda, belki de tamamen beklenmedik bir yerde... Aşkın en sıra dışı ve heyecan verici hali, tam da karşına çıkabilir. Ama unutma ki bu enerjiyi yakalamak için mantığını bir kenara bırakıp kendini tamamen aşka kaptırmaya hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…