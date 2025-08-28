29 Ağustos Cuma Boğa Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Uranüs ile Neptün arasında oluşan altmışlık, senin için finansal ve mesleki anlamda yeni bir vizyonun kapılarını aralamakta. Dün belki de sırtında ağır bir yük hissetmiş olabilirsin, belki de hayatın sana ağır gelmiş olabilir. Ancak bugün, umut ışığını görmeye başlayabilirsin. Uzun vadeli yatırımlar, belki de bir ortaklık veya daha önce aklında olan ama bir türlü hayata geçiremediğin iş fikirleri yeniden canlanabilir.

Maddi konularda ise sezgilerin oldukça güçlü. İç sesini dinlediğinde, seni kazanca götürecek yolları daha net bir şekilde göreceksin. Kariyerinde farklı düşünmeye başladıkça, kalıpları kırdıkça daha sağlam sonuçlar elde edeceksin. Hafta sonuna girerken, geleceğini güvence altına alacak adımların heyecanını da hissedeceksin. Yani, bugün senin için her şey yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Belki de hayatındaki en büyük değişimlere adım atmak üzeresin. Yeni bir iş, yeni bir ortaklık veya belki de hayatında ilk defa gerçekleştireceğin bir yatırım... Kim bilir? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…