30 Ağustos Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün senin için iş hayatındaki gözlemlerinin önem kazandığı bir gün olacak. Merkür ile Ketu'nun kavuşumu, iş ortamında rekabeti ve fırsatları anlamanı kolaylaştıracak. Bu noktada ortaklaşa yürüttüğünü projelerde iş arkadaşların ve yöneticilerinle aranda değişim başlayabilir. Hedeflerini net bir şekilde belirleyerek rekabeti kızıştırabilirsin. Artık istediğini alabilirsin!

Hatta bize soracak olursan, bugün hayal ettiğinden fazlasını alabilirsin. Hadi elini taşın altına koy ve bir an önce zirvedeki yerini al. Göz kamaştıracak, hafta sonunda hiç kimsenin aklında bile yokken gücü ve kontrolü eline alacaksın. Bu dönemde rakibin olmak istemesek de yapacaklarını görmek isteriz.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelecek olursak, bugün sürprizlerle dolu bir gün seni bekliyor. Partnerinle yaşayacağın tatlı bir tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüşebilir. Dikkatli ol aranızdaki gerilim Merkür ile Ketu'nun kavuşumundan da aldığı enerji ile hızla tırmanabilir. Seni geren, üzen ve strese sokan konuşmalardan kaçın. Belki de bu hafta sonu ilişkini tazelemek için onunla bambaşka şeyler konuşmak isteyebilir, bir tatil kaçamağı ya da cumartesi kahvaltısıyla güne renk katabilir, gerilimi azaltabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…