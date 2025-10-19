onedio
Başak Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 20 Ekim - 26 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Ekim - 26 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta kariyer hayatında hız ve verimlilik ön plana çıkıyor. Beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsin ve bu fırsatlar motivasyonunu artıracak. Terazi burcunda gerçekleşen Yeni Ay, iş hayatında ve günlük rutinlerinde taze bir enerji getiriyor. O ertelediğin, bir türlü başlamadığın işler artık gündemine oturuyor. Bu güçlü etkileşim, planlı ve disiplinli bir yaklaşım sergilemen konusunda da sana destek olacak.

Adım adım başarıya giderken, Güneş'in Akrep burcunda ilerlemesiyle birlikte, finansal konulara yönelik stratejik yaklaşımlar da sergileyebilirsin. Haftanın ortasında ufak tefek aksiliklerle karşılaşsan dahi dikkatli ve planlı bir şekilde hareket edersen, bu aksilikleri kolayca aşabilir ve her şeyi tekrar rayına oturtabilirsin. İşte tüm bunlar rakiplerini devirmeni sağlayacak. Hakkını almak için esip gürleyecek, sonunda yükselişe geçeceksin. 

Peki aşktan ne haber? Bu hafta kalbinin sesini duyamayabilirsin... Merkür ile Satürn arasındaki üçgen açının etkisiyle mantığın her zamankinden daha ön planda olabilir. Bu durum iş başarını etkilese de aşkta seni 1-0 mağlup edebilir. Kalbini kapattığın partnerinle aranda sorunlar yaşanabilir. Ona karşı daha sıcak olman gerektiğini hatırlasan iyi edersin. Eğer bekarsan, senin için bir süre daha aşk yok gibi. Zira sen de bunu sahiden istemiyorsun! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
