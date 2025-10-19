Sevgili Başak, bu hafta, kalbinin fısıltılarını duymakta biraz zorlanabilirsin. Çünkü Merkür ile Satürn arasındaki uyumlu üçgen açı, mantığını adeta bir süper kahraman gibi öne çıkarıyor. Bu durum, iş hayatında sana önemli başarılar kazandırabilir, ancak aşk arenası için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.

Mantığının sesi, kalbinin sesini bastırırsa, romantik ilişkilerinde 10-0 mağlup duruma düşebilirsin. Özellikle kalbini kapattığın partnerinle aranda buz gibi soğuk bir hava esebilir. Bu durumu düzeltmek için, ona karşı daha sıcak ve sevgi dolu bir tavır sergilemende fayda var. Peki ya bekar Başaklar? Sizler için aşk, bir süreliğine uykuya dalıyor gibi görünüyor. Zaten buna, aslında siz de bu durumu içten içe istiyorsunuz değil mi?