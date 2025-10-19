onedio
20 Ekim - 26 Ekim Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

19.10.2025 - 18:05

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Ekim - 26 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta, kalbinin fısıltılarını duymakta biraz zorlanabilirsin. Çünkü Merkür ile Satürn arasındaki uyumlu üçgen açı, mantığını adeta bir süper kahraman gibi öne çıkarıyor. Bu durum, iş hayatında sana önemli başarılar kazandırabilir, ancak aşk arenası için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.

Mantığının sesi, kalbinin sesini bastırırsa, romantik ilişkilerinde 10-0 mağlup duruma düşebilirsin. Özellikle kalbini kapattığın partnerinle aranda buz gibi soğuk bir hava esebilir. Bu durumu düzeltmek için, ona karşı daha sıcak ve sevgi dolu bir tavır sergilemende fayda var. Peki ya bekar Başaklar? Sizler için aşk, bir süreliğine uykuya dalıyor gibi görünüyor. Zaten buna, aslında siz de bu durumu içten içe istiyorsunuz değil mi?

