Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça ilginç ve dikkat çekici bir hafta olacak gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, Terazi burcundaki Yeni Ay'ın enerjisiyle karşılaşıyoruz. Bu enerjiyle birlikte doktor kontrollerini ve tedavi süreçlerini planlamalısın. Belki de göz ardı ettiğin basit bir rahatsızlık düşündüğünden çok daha önemli bir meselenin habercisi olabilir. Bedeninin sesine kulak ver.

Özellikle bu dönemde, kısa yürüyüşler ve nefes egzersizleri senin için oldukça faydalı olabilir. Belki de iş yerindeki öğle aralarını değerlendirebilir, biraz oksijen almak ve enerjini yükseltmek için kısa bir yürüyüşe çıkabilirsin. Belki de iş çıkışı arkadaşlarınla vakit geçirmek ruh halini ve sağlığını destekleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…