20 Ekim - 26 Ekim Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 20 Ekim - 26 Ekim haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça ilginç ve dikkat çekici bir hafta olacak gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, Terazi burcundaki Yeni Ay'ın enerjisiyle karşılaşıyoruz. Bu enerjiyle birlikte doktor kontrollerini ve tedavi süreçlerini planlamalısın. Belki de göz ardı ettiğin basit bir rahatsızlık düşündüğünden çok daha önemli bir meselenin habercisi olabilir. Bedeninin sesine kulak ver. 

Özellikle bu dönemde, kısa yürüyüşler ve nefes egzersizleri senin için oldukça faydalı olabilir. Belki de iş yerindeki öğle aralarını değerlendirebilir, biraz oksijen almak ve enerjini yükseltmek için kısa bir yürüyüşe çıkabilirsin. Belki de iş çıkışı arkadaşlarınla vakit geçirmek ruh halini ve sağlığını destekleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

