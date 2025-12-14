onedio
15 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Aralık Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Aralık Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugünün enerjisi, Mars'ın Oğlak burcundaki etkisiyle birlikte, yaratıcı projelerine ve hobilerine olan ilgini ve ciddiyetini artırıyor. Bu durum, mükemmeliyetçi yanını daha da ön plana çıkarabilir. Ancak dikkat! Bu yoğun çaba ve hırs, fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Mars'ın enerjisi, özellikle omuz ve sırt bölgende (kürek kemiklerinin çevresinde) gerginlik ve ağrılara neden olabilir. Bu nedenle, bugünün programını planlarken, dinlenmeyi ve kendine zaman ayırmayı unutma. Projelerin ve hobilerin elbette önemli ancak unutma ki, sağlık her zaman birinci sırada gelir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

