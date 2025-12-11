Sevgili Başak, bugün yönetici gezegenin Merkür'ün Yay burcuna geçişinin hayatında neleri değiştirebileceğini konuşacağız. Bu geçiş, evinle, ailenle ve yaşadığın mekanla ilgili konuları daha da önemli hale getirecek gibi görünüyor. Evinin düzeni üzerinde düşünme zamanı geldi çattı! Belki de bir süredir aklında olan çalışma alanını yeniden düzenleme fikri, bu dönemde hayata geçirilebilir.

Aile üyelerinle iş ve para konularını konuşma ihtiyacı hissetmen de bu geçişin etkileri arasında. Belki de aile bütçesini yeniden düzenleme veya birikim yapma fikri aklını kurcalıyor olabilir.

Eğer gayrimenkul alım satımı veya kiralama görüşmelerin varsa, bu dönemde Merkür'ün enerjisi sayesinde şansın yüksek olabilir. Bu enerji, istediğin sonuca ulaşmanı kolaylaştırabilir. Yani, eğer kârlı bir alım-satım yapmayı düşünüyorsan, bu dönem tam sana göre olabilir. Öte yandan aile mirası ile ilgili hukuki bir süreç içerisindeysen, beklediğin olumlu yanıtı bugün alabilirsin. Bu durum, hane içindeki dengeleri de değiştirebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…