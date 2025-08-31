1 Eylül - 7 Eylül Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça hareketli ve zihinsel aktivite dolu geçecek. Ancak haftanın ilk günlerinde biraz dikkat dağınıklığı yaşayabilirsin. Belki de yeni bir projeye başlama heyecanı, belki de haftaya hızlı bir giriş yapmanın verdiği enerji, dikkatini biraz dağıtabilir. Ama endişelenme, çünkü hafta ortasında sana destek olacak bir yardımcın var: Merkür! Bu gezegenin enerjisi sayesinde, planlarını daha rahat yapabilecek ve hareketlerini daha düzenli bir şekilde gerçekleştirebileceksin.

Haftanın sonlarına doğru ise biraz daha hassas bir döneme giriyorsun. Balık Dolunayı'nın etkisiyle sinir sistemin biraz daha hassaslaşabilir. Ancak bu durumda da panik yapmana gerek yok. Derin nefes almayı ve kısa meditasyonlar yapmayı ihmal etme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…