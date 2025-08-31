onedio
1 Eylül - 7 Eylül Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 1 Eylül - 7 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Eylül - 7 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek. Satürn'ün Balık burcuna geri dönüşü, eski defterlerin yeniden açılmasına neden olacak. Belki de eski bir aşk, belki de çözülemeyen bir sorun yeniden karşına çıkacak. Ancak bu haftanın ana teması 'denge kurmak' olacak. Bu yüzden, eskiyle yüzleşirken yeniye de yer açmayı unutma!

Hafta ortasında Merkür'ün senin burcuna geçişi, iş hayatında seni bir adım öne taşıyacak. Parlayan fikirlerin ve güçlü iletişim yeteneğin sayesinde, iş arkadaşlarınla mükemmel bir uyum içinde olacaksın. Planlı ve düzenli çalışman, dikkatleri üzerine çekecek ve bu sayede iş yerindeki pozisyonun daha da güçlenecek. Haftanın sonunda ise Balık Dolunayı ve Ay Tutulması seni bekliyor. Şimdi, uzun süredir süregelen belirsizlikler sonunda netleşecek ve belki de yeni bir başlangıç yapma fırsatı bulacaksın.

Aşk hayatında ise bu hafta Balık Dolunayı'nın etkisi oldukça güçlü olacak. Partnerinle bir yüzleşme yaşayabilir, ilişkini dönüştürecek kararlar alabilirsin. Tabii eğer yalnızsan, hayatına girecek yeni biri kalıcı bir bağın başlangıcını işaret edebilir. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor olabilir. Bu yüzden, hem kalbini hem de zihnini yeni bir aşka açmaya hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

