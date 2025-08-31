1 Eylül - 7 Eylül Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için aşk dolu bir hafta olacağa benziyor. Gökyüzünün en parlak yıldızı olan Balık Dolunayı, aşk hayatını etkileyecek güçlü enerjiler yolluyor. Bu enerji, ilişkisinde belki de bir süredir kaçındığın bir yüzleşmeyi tetikleyebilir. İlişkindeki dengeleri değiştirecek, belki de yeni bir yola girmeni sağlayacak kararlar alman gerekebilir. Bu kararlar, ilişkinin dönüşümü için gerekli olabilir.

Eğer yalnızsan ve kalbinde aşka yer varsa, bu hafta yeni biriyle tanışabilirsin. Bu kişi, hayatına girecek ve belki de uzun süreli, kalıcı bir bağın başlangıcını simgeleyebilir. Bu, aşk hayatında yeni bir dönemin başlaması anlamına gelebilir. Dolunayın enerjisi, yeni bir aşka kapıları aralayabilir. Bu yüzden, bu hafta hem kalbini hem de zihnini yeni bir aşka açmaya hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…