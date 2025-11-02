Sevgili Balık, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik seni de etkileyecek. Mars ve Neptün'ün bir araya gelmesi, ruh ve beden dengeni hassaslaştırıyor. Bu durum, dikkatinin dağılmasına veya unutkanlık gibi durumların artmasına yol açabilir. Bu nedenle, bu hafta düzenli uyku alışkanlığına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Unutmayın, sağlıklı bir zihin sağlıklı bir bedende bulunur!

Bu hafta, ayak tabanların ve refleks noktaların daha hassas olabilir. Eğer evdeysen, hafif bir ayak masajı ya da tuzlu su banyosu yapmanı öneriyoruz. Bu küçük evde bakım ritüelleri, enerjini yenileyecek ve sana kendini daha dinç hissettirecektir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…