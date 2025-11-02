onedio
3 Kasım - 9 Kasım Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 3 Kasım - 9 Kasım haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları



Sevgili Balık, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik seni de etkileyecek. Mars ve Neptün'ün bir araya gelmesi, ruh ve beden dengeni hassaslaştırıyor. Bu durum, dikkatinin dağılmasına veya unutkanlık gibi durumların artmasına yol açabilir. Bu nedenle, bu hafta düzenli uyku alışkanlığına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Unutmayın, sağlıklı bir zihin sağlıklı bir bedende bulunur!

Bu hafta, ayak tabanların ve refleks noktaların daha hassas olabilir. Eğer evdeysen, hafif bir ayak masajı ya da tuzlu su banyosu yapmanı öneriyoruz. Bu küçük evde bakım ritüelleri, enerjini yenileyecek ve sana kendini daha dinç hissettirecektir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

