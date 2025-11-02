onedio
3 Kasım - 9 Kasım Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

02.11.2025 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 3 Kasım - 9 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Kasım - 9 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları



Sevgili Balık, heyecanlı ve biraz da aksiyonlu bir haftaya hazır mısın? Zira bu haftanın henüz başında seni saran Mars ile Neptün üçgeninin etkisi altında olacaksın. Bu, iş hayatında yaratıcılığını ve hayal gücünü en üst düzeye çıkarman için mükemmel bir fırsata dönüşebilir. İş projelerinde hayal gücünü pratiğe dökme fırsatı bulacak, yaratıcı fikirlerini hayata geçirebileceksin. Bu sayede iş yaşamında fark yaratma ve beklenmedik yatırımlar yapma fırsatı bulacaksın. Yani iş hayatında adeta parlayacaksın! 

Hafta ortasında ise Mars ile Uranüs karşıtlığının etkisi altında olacaksın. Bu, ani değişimler ve sürpriz durumlar yaratabilir. Ancak endişelenme, olumsuz sürprizler çıkmayacak karşına. Aksine hızla adapte olup avantaj sağlayacağın yenilikler seni saracak. Beklenmedik durumlar karşısında atacağın adımlar ve alacağın riskler kısa zamanda meyvesini de verecek. 

Peki ya aşk? Bu haftanın başından itibaren Dolunay'ın etkisi altında duygusal bir yoğunluk yaşayacaksın. Aşka ve duyulara merakın artacak adete... Bu da sosyal ve romantik ortamlarda enerjik, heyecanlı ve sürprizli etkileşimler yaşama olasılığını artıracak. Tutkun ve merakına yenik düşersen ilişkinde yeni bir dönem başlayabilir elbette. Ama eğer bekarsan, hislerin seni derin bir aşka sürükleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

