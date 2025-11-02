Sevgili Balık, heyecanın ve aksiyonun dozunun yüksek olacağı bir haftaya hazır mısın? Çünkü haftanın ilk günlerinde, enerjik Mars ile hayalperest Neptün'ün oluşturduğu üçgenin etkisi altında olacaksın. Bu etkileşim, iş hayatında yaratıcılığını ve hayal gücünü tavan yaptırman için adeta bir altın fırsat sunuyor. İş projelerinde hayal gücünü somutlaştırma, yaratıcı fikirlerini uygulama ve hayata geçirme fırsatı bulacaksın. İşte bu sayede, iş yaşamına fark yaratma ve beklenmedik yatırımlar yapma fırsatını yakalayacaksın.

Haftanın ortalarına geldiğimizde ise Mars ile Uranüs'ün oluşturduğu karşıtlığın etkisi altında olacaksın. Bu durum, ani değişimler ve sürpriz durumlar yaratabilir. Ancak endişelenme, olumsuz sürprizlerle karşılaşmayacaksın. Tam aksine, hızla adapte olabileceğin ve avantaj sağlayabileceğin yeniliklerle dolu bir dönem başlıyor. Beklenmedik durumlar karşısında atacağın adımlar ve alacağın risklerse kısa zamanda başarı getirebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…