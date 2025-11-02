Sevgili Balık, bu hafta gökyüzü senin için oldukça hareketli ve heyecan verici olacak. Ay'ın Dolunay evresine girmesiyle birlikte, duygusal yoğunluğun tavan yapacak. Duygularının bu denli yoğunlaşması, aşka ve duyulara olan ilgini körükleyecek. Adeta aşkın ve duygusal etkileşimlerin peşinden koşan bir kelebek gibi hissedeceksin kendini.

Bu duygusal dalgalanma, sosyal ve romantik ortamlarda enerjinin yükselmesine ve heyecanının artmasına neden olacak. Belki de beklenmedik, sürprizli etkileşimler yaşayacaksın. Bu etkileşimler, hayatına yeni bir heyecan, yeni bir renk katacak. Tabii eğer bir ilişkin varsa ve bu duygusal yoğunluğa kapılıp tutkularına yenik düşersen, ilişkinizde yeni bir dönem başlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…