Sevgili Balık, bugün senin için oldukça enerjik ve yaratıcılığını sergileme fırsatı bulacağın bir gün olacak. Pazartesi günü, kariyerine dair sezgilerinin, yaratıcılığının ve derin düşüncelerinin ön planda olacağı bir gün. Güneş ile Plüton'un mükemmel altmışlığı, özellikle yaratıcı işlerde seni ön plana çıkaracak. Hayal gücünle ürettiğin bir fikir, başkalarının da dikkatini çekebilir ve beğenisini kazanabilir. Bu hafta boyunca sonuç alacağın bir proje için bugün temel hazırlıklarını yapabilirsin. Sezgilerinin seni doğru insanlara yönlendirdiğini de sezeceksin bugün.

Ayrıca, iş hayatında belki de şimdiye kadar gözden kaçan veya görünmez gibi duran bazı gerçekler de bugün açığa çıkabilir. Bu durum, daha sağlam adımlar atma fırsatı verecek sana. Hadi, bu Pazartesi gününü güçlü ama bir o kadar da sakin bir enerjiyle değerlendir ve hayatını değiştir. Hatta bu enerjik ve yaratıcı günü, kariyerin ve hayallerin için bir fırsat olarak gör ve tabii ki harekete geç. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…