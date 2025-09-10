onedio
11 Eylül Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

11 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Eylül Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, hepimiz biliyoruz ki senin en büyük aşkın su. Su, senin yaşam enerjin, huzurun ve ilham kaynağın. Ancak bugün sana biraz daha farklı bir önerimiz var. Bugün, suyun sesine değil, başka seslere kulak vermelisin.

Belki bir dalga sesi olabilir; okyanusun derinliklerinden gelen, kıyıya vuran dalgaların ritmik ve huzur veren sesi... Belki bir yağmur sesi; damlaların çatıya düşüşünün oluşturduğu melodik ve rahatlatıcı ses... Hatta belki de hafif bir müzik; ruhunu okşayan, seni başka dünyalara götüren bir melodi haline gelebilir.  Bugün, duyularını besleyen tüm bu seslerle temas kurmayı denemelisin. Bu sesler, sadece ruhunu değil, bedenini de iyileştirecek, sana huzur ve dinginlik katacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

