Sevgili Aslan, bu hafta kalbinin atışlarına ve sırtına biraz daha fazla özen göstermen gerekiyor. Haftanın ilk günlerinde kendini aşırı zorlamak, özellikle fiziksel anlamda, bel ve sırt ağrılarına neden olabilir. Bu nedenle, bu dönemde aşırıya kaçmamak ve bedenini dinlemek önemli.

Haftanın ortalarına doğru, bedenini daha fazla hissetmeye ve anlamaya başlayacaksın. Bu, duruşunda küçük değişiklikler yapmanı ve belki de biraz esneme egzersizleriyle güçlenmeni gerektirebilir. Tabii bu arada 'Her şeyi ben yaparım' modundan da çıkmalı ve gerektiğinde yardım istemeye alışmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…