Sevgili Aslan, bu hafta gündeminde en çok ilişkiler ve ortaklıklar olacak. Güneş ile Chiron'un altmışlığı, bire bir iletişimlerini güçlendirecek. Bu dönemde sözleşmeler, anlaşmalar, belki de hayatını değiştirecek önemli iş birlikleri, hız kazanacak. Şimdi, kiminle iş yapacağını ve nasıl para kazanacağını çözeceksin. Güçlü bir iş ağı kurarak büyük hedeflerine doğru da emin adımlarla ilerleyeceksin.

Tam da bu noktada haftanın sonuna doğru Satürn'ün Koç burcuna geçişi, seni daha büyük hedeflere çağıracak. Bu çağrıyı duyabilmek ve hedeflerine ulaşabilmek için emek vermekten çekinmemen gerekiyor. Güçlü adımlar atmaktan, ilerlemekten ve kazanmak için risk de almaktan korkma. Zira hafta boyunca, her doğru adımınla maddi olarak güçleneceğin aşikar!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Balık burcuna geçişi, tutkuyu derinlikle birleştiriyor. Artık yüzeysel ilişkiler, senin için tatmin edici olmaktan çıkıyor. Tabii bu durumda eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki bağların daha da güçlenmesine odaklanabilirsin. Ama olmuyorsa, vazgeçmeyi de bilmelisin. Öte yandan eğer bekarsan, kalbinde taht kuracak o yabancı ile tutkulu bir yakınlaşmaya hazır olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…