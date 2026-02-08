onedio
9 Şubat - 15 Şubat Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 9 Şubat - 15 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Şubat - 15 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta gündeminde en çok ilişkiler ve ortaklıklar olacak. Güneş ile Chiron'un altmışlığı, bire bir iletişimlerini güçlendirecek. Bu dönemde sözleşmeler, anlaşmalar, belki de hayatını değiştirecek önemli iş birlikleri, hız kazanacak. Şimdi, kiminle iş yapacağını ve nasıl para kazanacağını çözeceksin. Güçlü bir iş ağı kurarak büyük hedeflerine doğru da emin adımlarla ilerleyeceksin. 

Tam da bu noktada haftanın sonuna doğru Satürn'ün Koç burcuna geçişi, seni daha büyük hedeflere çağıracak. Bu çağrıyı duyabilmek ve hedeflerine ulaşabilmek için emek vermekten çekinmemen gerekiyor. Güçlü adımlar atmaktan, ilerlemekten ve kazanmak için risk de almaktan korkma. Zira hafta boyunca, her doğru adımınla maddi olarak güçleneceğin aşikar! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Balık burcuna geçişi, tutkuyu derinlikle birleştiriyor. Artık yüzeysel ilişkiler, senin için tatmin edici olmaktan çıkıyor. Tabii bu durumda eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki bağların daha da güçlenmesine odaklanabilirsin. Ama olmuyorsa, vazgeçmeyi de bilmelisin. Öte yandan eğer bekarsan, kalbinde taht kuracak o yabancı ile tutkulu bir yakınlaşmaya hazır olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
