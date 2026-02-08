Sevgili Aslan, bu hafta tüm dikkatini toplamalısın! Gündeminizde en çok konuşulan konuların başında ilişkiler ve ortaklıklar geliyor. Güneş'in Chiron ile yaptığı altmışlık, bire bir iletişimlerini güçlendirecek ve bu etkileşimlerini daha da anlamlı kılacak.

Bu hafta, belki de hayatının rotasını değiştirecek önemli iş birliklerine, anlaşmalara ve sözleşmelere imza atma fırsatı yakalayabilirsin. Bu süreçte, kimlerle iş yapacağını, nasıl para kazanacağını ve hangi stratejileri izleyeceğini belirleyeceksin. Güçlü bir iş ağı kurma ve büyük hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleme şansın olacak.

Haftanın sonlarına doğru ise Satürn'ün Koç burcuna geçişi ile daha büyük hedeflere yöneleceksin. Bu çağrıyı duyabilmek ve hedeflerine ulaşabilmek için emek vermekten çekinme. Büyük oyna, güçlü adımlar at ve ilerlemek için risk almayı göze al. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…