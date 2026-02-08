Sevgili Aslan, bu hafta aşkta bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Venüs, Balık burcuna geçiş yaparak aşk hayatında bazı değişikliklerin habercisi oluyor. Bu geçişle birlikte, yüzeysel ilişkiler artık senin için tatmin edici olmaktan çıkıyor. Daha derin, daha anlamlı ve daha tutkulu bir aşk arayışına giriyorsun.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle arandaki bağları güçlendirmeye odaklanabilirsin. Bu, ilişkinin daha sağlam temellere oturmasını sağlayabilir. Ancak unutma ki her şeyin bir zamanı var. Eğer ilişkin yolunda gitmiyorsa, belki de vazgeçme zamanı gelmiştir. Her ne kadar zor olsa da, bazen vazgeçmek de bir cesarettir. Tabii eğer bekarsan, bu hafta kalbinde taht kuracak o özel kişiyle karşılaşabilirsin. Venüs'ün Balık burcuna geçişi, tutkulu bir aşkın kapılarını aralıyor. Şimdi yeni bir aşka yelken açmaya hazırsın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…