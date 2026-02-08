onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Şubat - 15 Şubat Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Şubat - 15 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta aşkta bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Venüs, Balık burcuna geçiş yaparak aşk hayatında bazı değişikliklerin habercisi oluyor. Bu geçişle birlikte, yüzeysel ilişkiler artık senin için tatmin edici olmaktan çıkıyor. Daha derin, daha anlamlı ve daha tutkulu bir aşk arayışına giriyorsun.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle arandaki bağları güçlendirmeye odaklanabilirsin. Bu, ilişkinin daha sağlam temellere oturmasını sağlayabilir. Ancak unutma ki her şeyin bir zamanı var. Eğer ilişkin yolunda gitmiyorsa, belki de vazgeçme zamanı gelmiştir. Her ne kadar zor olsa da, bazen vazgeçmek de bir cesarettir. Tabii eğer bekarsan, bu hafta kalbinde taht kuracak o özel kişiyle karşılaşabilirsin. Venüs'ün Balık burcuna geçişi, tutkulu bir aşkın kapılarını aralıyor. Şimdi yeni bir aşka yelken açmaya hazırsın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Aslan burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın