6 Eylül Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Uranüs retrosunun kariyer evin üzerindeki etkisi, seni derin ve dönüştürücü bir değişime sürüklüyor. Hafta sonu olmasına rağmen, iş dünyasının karmaşasından uzaklaşmanın pek de kolay olmadığını hissedebilirsin. Belki de bir süredir aklının bir köşesinde yer alan, ama üzerinde düşünmediğin alternatifler, şimdi tekrar ön plana çıkabilir.

Bir dönem başladığın ama tamamlamadığın bir proje, yeniden gündemine oturabilir. Belki de yarım bıraktığın bir plan, beklenmedik bir şekilde karşına çıkarak sana kazanç kapısı olabilir. Öte yandan iş hayatında üstlerinle ya da mesai arkadaşlarınla daha önce yarım kalan bir konuşma, belki de bugün yeniden gündeme gelebilir.

Gelelim aşka! Uranüs retro bugün seni özgürlük arayışına itiyor. Partnerinle arandaki ilişkini yeniden değerlendirebilir, farklı beklentilerin olduğunu fark edebilirsin. Eğer bekar bir Aslan burcuysan, beklenmedik karşılaşmalar ve sıra dışı tanışmalarla dolu olabilir. Dürtülerine ve anlık heveslere kapılarak yaşanacak yakınlaşma hayatına renk katabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…