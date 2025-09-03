4 Eylül Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü üçgeni, kariyer hayatında sınırlarını aşmanı sağlayacak bir enerji yaratıyor. Bu enerji, yabancı bağlantılar, eğitim veya hukukla ilgili alanlarda beklenmedik ve önemli fırsatlar sunabilir. Yani, kariyer yolunda yeni bir sayfa açılmak üzeresin.

Tam da bu noktada, hata yapmamak için Ay ile Chiron karesine dikkat etmelisin. Kendini baskı altında hissetmeni sağlayacak kozmik enerjiden arınmak için kariyerine odaklanmalısın. Baskı altında yanlış yola sapabilirsin. Bu yüzden, kararlarını öğleden sonraya bırakabilir, Chiron'un kaosundan kurtulmayı beklemelisin. Sonrası mı, başarı ve mutluluk dolu olmalı!

Aşk hayatına gelirsek, bugün ufkun genişliyor ve aşka bakış açın değişiyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerlerinle birlikte yeni bir vizyon geliştirebilirsin. Belki birlikte seyahat planları yapabilir ya da geleceğe dair hayallerinizi konuşabilirsiniz. Hayatına yeni bir yol çizecek olan sadece ilişkisi olan Aslanlar değil elbette! Eğer bekarsan, farklı kültürlerden biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Bu yeni tanışma, hayatına taze bir enerji getirebilir, ancak bu ilişki kalıcı bir birliktelik olmayabilir unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…