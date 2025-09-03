4 Eylül Perşembe Aslan Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, görünüşe göre bugün Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü'nün oluşturduğu üçgen, kariyer hayatında yeni ufuklara yelken açmanı sağlayacak. Bu enerji, yabancı bağlantılar, eğitim veya hukukla ilgili alanlarda beklenmedik ve önemli fırsatlar sunabilir. Yani, kariyer yolunda yeni bir sayfa açılmak üzeresin. Bu, belki de uzun zamandır beklediğin bir promosyon, belki de yeni bir iş fırsatı olabilir.

Ancak burada önemli bir noktayı atlamamak gerekiyor. Ay ile Chiron arasındaki kare, seni hata yapmaya itebilecek bir baskı yaratıyor. Bu kozmik enerji, kararlarını etkileyebilir ve seni yanlış yola saptırabilir. Bu yüzden, kariyerine odaklanmalı ve bu baskıyı hissetmemeye çalışmalısın. Sana bir de önerimiz var: Kararlarını öğleden sonraya bırakabilirsin. Böylece, Chiron'un kaosundan kurtulmayı beklemiş olursun. Sonrası mı? İşte o zaman başarı ve mutluluk dolu bir döneme güçlü bir adım atacaksın! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…