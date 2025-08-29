30 Ağustos Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün burcunda gerçekleşen, biraz da gizemli olan Merkür ile Ketu kavuşumuyla, ilişkiler ve iletişim konuları adeta spot ışıklarının altına çıkıyor. İş hayatında ise bu durum artık sıradan bir gün olmaktan çıkacak. Fikirlerin ve sezgilerin, bugün seni adeta bir kahin gibi yönlendirecek. Gizli kalmış bilgiler, belki de eski projeler, belki de uzun zamandır unuttuğun bir konu tekrar gündeme gelebilir.

Finansal konularda ise, bugün biraz dikkatli olmanı öneririz. Son derece olumlu gibi görünen sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ancak bu süreçte doğru adımlar atmayı ve fırsatları lehine çevirmeyi başmaya odaklanırken kaybedebilirsin. Fazlaca risk almasan iyi olacak. Belki de sakin olmalı ve dengeyi tutturmalısın. Yani bu hafta sonu, sakince adım atıp ilerlemek için acele etmezsen, hem iş hayatında hem de sosyal hayatın oldukça verimli geçebilir.

Sırada aşktan haberler! Aşk hayatında ise bugün, tutku ve heyecan ön planda olacak. Partnerinle aranda küçük oyunlar, entrikalar ve sürprizler yaşanabilir, beklenmedik vedalara neden olabilir. Zira, Merkür ile Ketu'nun kavuşumunda gözler üzerindeyken inattan ve üstün olma heyecanından uzaklaşmalısın. Birlikte dengede olmak ve 'biz' olmak en önemlisi unutma. Gelelim bekar Aslan burçlarına... Ansızın karşına çıkan kişi gururunu incitebilir ve seni kırabilir. Bu aralar kalbine kapılmadan önce aklının da sesini dinle deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…