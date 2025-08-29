30 Ağustos Cumartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün senin için biraz gizemli ve heyecanlı bir gün olacak! Merkür ve Ketu'nun burcunda kavuşumu gerçekleşiyor ve bu durum, ilişkilerini ve iletişimini adeta bir film sahnesine dönüştürüyor. Bu büyülü kavuşum, tüm spot ışıklarını üzerine çeviriyor.

Aşk hayatında ise bugün, tutkunun ve heyecanın hüküm sürdüğü bir gün olacak. Partnerinle aranda küçük oyunlar, hafif entrikalar ve sürprizler yaşanabilir. Ancak dikkat! Bu durum, beklenmedik vedalara neden olabilir. Merkür ile Ketu'nun göz alıcı kavuşumunda, inatçılıktan ve üstün olma arzusundan uzak durmalısın. Unutma ki birlikte dengede olmak ve 'biz' olmak en önemlisi.

Peki, bekar Aslan burçları ne yapmalı? Ansızın karşına çıkan bir kişi, gururunu incitebilir ve seni kırabilir. Bu dönemde kalbinin sesine kapılmadan önce, aklının da sesini dinlemekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…