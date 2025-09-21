onedio
22 Eylül Pazartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

22 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Eylül Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün vücut ve ruhun arasında bir denge kurmanın tam zamanı! Haftanın ilk gününe enerjin tavan yapmış, motivasyonun zirvede başlıyorsun. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmanın yolu ise bedenini harekete geçirmekten geçiyor. Hafif bir kardiyo egzersizi ya da yaratıcılığını konuşturacağın bir dans rutini, gün boyunca canlılığını ve enerjini yüksek tutmana yardımcı olacak.

Tabii bu dönemde sadece bedenini değil, zihnini de harekete geçirmen gerekiyor. Güne birkaç dakikalık nefes çalışmasıyla başlamak, zihnini tazeleyecek ve gün boyu odaklanmanı artıracak. Bu basit ama etkili yöntem, hem bedenini hem de zihnini canlandıracak ve sana gün boyunca enerji verecek. Öyleyse, bugün kendine biraz zaman ayırın ve bu enerji dolu günün tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

